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Украл смартфон в транспорте: в Харькове задержали вероятного вора (фото)

Общество 20:34   14.08.2023
Елена Нагорная
Украл смартфон в транспорте: в Харькове задержали вероятного вора (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Днем 14 августа в Слободском районе Харькова у мужчины в общественном транспорте украли мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятного вора.

Местонахождение смартфона установили по геоданным, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Отрабатывая территорию, патрульные заметили подозрительного гражданина. В сумке мужчины оказался похожий по описанию телефон. Заявитель узнал свой телефон», — сообщили правоохранители.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 20:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 августа в Слободском районе Харькова у мужчины в общественном транспорте украли мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятного вора.".