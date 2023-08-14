Украл смартфон в транспорте: в Харькове задержали вероятного вора (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
Днем 14 августа в Слободском районе Харькова у мужчины в общественном транспорте украли мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятного вора.
Местонахождение смартфона установили по геоданным, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Отрабатывая территорию, патрульные заметили подозрительного гражданина. В сумке мужчины оказался похожий по описанию телефон. Заявитель узнал свой телефон», — сообщили правоохранители.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 августа в Слободском районе Харькова у мужчины в общественном транспорте украли мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятного вора.".