Украл смартфон в транспорте: в Харькове задержали вероятного вора (фото)

Фото: УПП в Харьковской области

Днем 14 августа в Слободском районе Харькова у мужчины в общественном транспорте украли мобильный телефон. Правоохранители задержали вероятного вора.

Местонахождение смартфона установили по геоданным, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Отрабатывая территорию, патрульные заметили подозрительного гражданина. В сумке мужчины оказался похожий по описанию телефон. Заявитель узнал свой телефон», — сообщили правоохранители.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Для дальнейшего установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.