Пьяный рецидивист совершил кражу в храме на Харьковщине: что решил суд
5 лет за решеткой проведет грабитель с криминальным прошлым, который украл женскую сумку из храма в Лозовой.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в храм. Увидев, что дверь в служебное помещение — библиотеку не заперта, мужчина вошел туда и похитил женскую сумку, в которой находилось имущество потерпевшей, в том числе деньги.
В ходе судебного разбирательства злоумышленник признал вину.
Мужчина ранее неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, добавили правоохранители.
Суд признал виновным 48-летнего мужчину в краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 лет за решеткой проведет грабитель с криминальным прошлым, который украл женскую сумку из храма в Лозовой.".