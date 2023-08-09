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Пьяный рецидивист совершил кражу в храме на Харьковщине: что решил суд

Общество 12:10   09.08.2023
Виктория Яковенко
Пьяный рецидивист совершил кражу в храме на Харьковщине: что решил суд Фото: Харьковская областная прокуратура

5 лет за решеткой проведет грабитель с криминальным прошлым, который украл женскую сумку из храма в Лозовой.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в храм. Увидев, что дверь в служебное помещение — библиотеку не заперта, мужчина вошел туда и похитил женскую сумку, в которой находилось имущество потерпевшей, в том числе деньги.

В ходе судебного разбирательства злоумышленник признал вину.

Мужчина ранее неоднократно имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, добавили правоохранители.

Суд признал виновным 48-летнего мужчину в краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 лет за решеткой проведет грабитель с криминальным прошлым, который украл женскую сумку из храма в Лозовой.".