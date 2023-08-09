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П’яний рецидивіст скоїв крадіжку в храмі на Харківщині: що вирішив суд

Суспільство 12:10   09.08.2023
Вікторія Яковенко
П’яний рецидивіст скоїв крадіжку в храмі на Харківщині: що вирішив суд Фото: Харківська обласна прокуратура

5 років за ґратами проведе грабіжник з кримінальним минулим, який вкрав жіночу сумку з храму в Лозовій.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у храм. Побачивши, що двері у службове приміщення-бібліотеку не замкнені, чоловік увійшов туди і викрав жіночу сумку, у якій знаходилось майно потерпілої, у тому числі гроші.

Під час судового розгляду зловмисник визнав вину.

Чоловік раніше неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, додали правоохоронці.

Суд визнав винним 48-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Йому призначили 5 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 років за ґратами проведе грабіжник з кримінальним минулим, який вкрав жіночу сумку з храму в Лозовій.".