Годинник за 400 тисяч євро зірвав з руки мільйонера злодій у Мюнхені
Поліція Німеччини встановила особу злочинця за фотографіями, на яких він тікає однією з торгових вулиць Мюнхена. Це 28-річний професійний кишеньковий злодій із Франції, який спеціалізується на крадіжках дорогих годинників, пише BILD.
Але злодій все одно зник, і де він тепер знаходиться – невідомо.
Інцидент стався 21 липня: злочинець деякий час переслідував 22-річного мільйонера з Таїланду, потім різко зірвав годинник із його руки і втік. Французу вдалося вкрасти годинник Richard Mille RM55 White Legend, вартість якого перевищує 400 тисяч євро.
Правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук.
Це вже не перший такий випадок у Мюнхені. Наприкінці червня невідомий зірвав розкішний годинник Richard Mille із зап’ястя 46-річного чоловіка. Аксесуар коштує близько 140 тисяч євро. Потерпілий погнався за злочинцем, але злодій після нетривалої бійки зміг утекти — на нього чекав спільник на скутері.
Такі пограбування – це загальноєвропейське явище, кажуть у мюнхенській поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2023 в 13:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Німеччини встановила особу злочинця за фотографіями, на яких він тікає однією з торгових вулиць Мюнхена. Це 28-річний професійний кишеньковий злодій із Франції, який спеціалізується на крадіжках дорогих годинників, пише BILD.".