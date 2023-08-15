У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія
Фото: Харківська міськрада
У Харкові до 1 жовтня закрили для транспорту дві ділянки доріг через роботи тепловиків.
Зокрема, обмежили рух транспорту до 17:00 30 вересня на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського при русі в бік вул. Пушкінської, повідомили у Харківській міськраді.
Там замінюватимуть теплотрасу, зазначили у мерії. Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху.
А також до 1 жовтня заборонили рух транспорту у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кооперативної до вул. Кузнечної.
Там тепловики проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі.
Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Університетською, вул. Кузнечною, пров. Троїцьким та іншими прилеглими вулицями.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2023 в 16:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до 1 жовтня закрили для транспорту дві ділянки доріг через роботи тепловиків.".