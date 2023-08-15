У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія

У Харкові до 1 жовтня закрили для транспорту дві ділянки доріг через роботи тепловиків.

Зокрема, обмежили рух транспорту до 17:00 30 вересня на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського при русі в бік вул. Пушкінської, повідомили у Харківській міськраді.

Там замінюватимуть теплотрасу, зазначили у мерії. Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху.

А також до 1 жовтня заборонили рух транспорту у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кооперативної до вул. Кузнечної.

Там тепловики проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі.

Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Університетською, вул. Кузнечною, пров. Троїцьким та іншими прилеглими вулицями.