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У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія

16:01   15.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на півтора місяця перекрили вулицю і провулок – мерія Фото: Харківська міськрада

У Харкові до 1 жовтня закрили для транспорту дві ділянки доріг через роботи тепловиків.

Зокрема, обмежили рух транспорту до 17:00 30 вересня на вул. Манізера, на ділянці від пров. Синельникова до пров. Каплунівського при русі в бік вул. Пушкінської, повідомили у Харківській міськраді.

Там замінюватимуть теплотрасу, зазначили у мерії. Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху.

А також до 1 жовтня заборонили рух транспорту у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кооперативної до вул. Кузнечної.

Там тепловики проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі.

Об’їзд закритої ділянки здійснюється вул. Університетською, вул. Кузнечною, пров. Троїцьким та іншими прилеглими вулицями.

Читайте також: Два тролейбуси в Харкові змінять маршрути, ще один не курсуватиме

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові до 1 жовтня закрили для транспорту дві ділянки доріг через роботи тепловиків.".