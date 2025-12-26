Трамвай №20 змінив маршрут після «прильоту» КАБа по Клочківській у Харкові
Після удару КАБом по вулиці Клочківській на ділянці від вулиці Європейської до проспекту Перемоги тимчасово не курсують трамваї.
Причина – пошкодження транспортної інфраструктури, повідомляють у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.
Трамвай №20 тимчасово курсує так:
– від вокзалу «Харків-Пасажирський» до вулиці Європейської;
– від розворотного кола «Пр. Перемоги» до розворотного кола «Мала Данилівка».
Для забезпечення перевезень пасажирів на ділянці із відсутнім трамвайним сполученням готується запуск тимчасового автобуса: вулиці Європейська – вулиця Клочківська – проспект Перемоги – станція метро «Перемога».
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив: росіяни атакували Шевченківський район. Авіабомба вдарила по дорожньому покриттю на вулиці Клочківській, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. І наголосив: у цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, навчальний заклад та жодних військових об’єктів. Кілька машин спалахнули. Не минулося без жертв – це двоє чоловіків 55 та 40 років, які перебували у своїх автівках. Один загинув на місці, другий – помер дорогою до лікарні. Ще вісім людей постраждали. У двох жінок та 9-місячної дівчинки – вибухові поранення. Ще у п’ятьох людей – гострий стрес. Терехов повідомив, що поряд з місцем удару було пошкоджено два десятки будинків – багатоквартирні та приватні. Крім того, постраждали чотири дахи, газопровід і мережа, яка живить трамваї. Внаслідок обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрили. За даними керівника облпрокуратури Аміла Омарова, станом на 18:00 було встановлено два місця влучань, друга авіабомба впала біля окружної Харкова. Попередньо, для цієї атаки росіяни застосували УМПБ-5.
