Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове

После удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсируют трамваи.

Причина — повреждение транспортной инфраструктуры, сообщают в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Трамвай №20 временно курсирует так:

— от вокзала «Харьков-Пассажирский» до улицы Европейской;

— от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Малая Даниловка».

Для обеспечения перевозок пассажиров на участке с отсутствующим трамвайным сообщением готовится запуск временного автобуса: улица Европейская — улица Клочковская — проспект Победы — станция метро «Победа».

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дорожному покрытию на улице Клочковской, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. И подчеркнул: в этом районе – исключительно гражданская жилая застройка, учебное заведение и никаких военных объектов. Несколько машин загорелось. Не обошлось без жертв – это двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Один погиб на месте, второй – скончался по дороге в больницу. Еще восемь человек пострадали. У двух женщин и 9-месячной девочки — взрывные ранения. Еще у пятерых человек — острый стресс. Терехов сообщил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов — многоквартирные и частные. Кроме того, пострадали четыре крыши, газопровод и сеть, питающая трамваи. В результате обстрела движение транспорта на участке улицы Клочковской — от улицы Алексеевской до проспекта Победы — временно перекрыли. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, по состоянию на 18:00 было установлено два места попаданий, вторая авиабомба упала возле окружной Харькова. Предварительно, для этой атаки россияне применили УМПБ-5.