Live

Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове

Транспорт 18:43   26.12.2025
Елена Нагорная
Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове

После удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсируют трамваи.

Причина — повреждение транспортной инфраструктуры, сообщают в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Трамвай №20 временно курсирует так:
— от вокзала «Харьков-Пассажирский» до улицы Европейской;
— от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга «Малая Даниловка».

Для обеспечения перевозок пассажиров на участке с отсутствующим трамвайным сообщением готовится запуск временного автобуса: улица Европейская — улица Клочковская — проспект Победы — станция метро «Победа».

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: россияне атаковали Шевченковский район. Авиабомба ударила по дорожному покрытию на улице Клочковской, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. И подчеркнул: в этом районе – исключительно гражданская жилая застройка, учебное заведение и никаких военных объектов. Несколько машин загорелось. Не обошлось без жертв – это двое мужчин 55 и 40 лет, которые находились в своих автомобилях. Один погиб на месте, второй – скончался по дороге в больницу. Еще восемь человек пострадали. У двух женщин и 9-месячной девочки — взрывные ранения. Еще у пятерых человек — острый стресс. Терехов сообщил, что рядом с местом удара были повреждены два десятка домов — многоквартирные и частные. Кроме того, пострадали четыре крыши, газопровод и сеть, питающая трамваи. В результате обстрела движение транспорта на участке улицы Клочковской — от улицы Алексеевской до проспекта Победы — временно перекрыли. По данным руководителя облпрокуратуры Амила Омарова, по состоянию на 18:00 было установлено два места попаданий, вторая авиабомба упала возле окружной Харькова. Предварительно, для этой атаки россияне применили УМПБ-5.

Читайте также: Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне

Автор: Елена Нагорная
Популярно
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
26.12.2025, 18:10
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
26.12.2025, 16:36
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Срезал около 60 елок в Харькове: полиция открыла дело
Срезал около 60 елок в Харькове: полиция открыла дело
26.12.2025, 16:45
«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов
«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов
26.12.2025, 15:26
Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове
Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове
26.12.2025, 19:32

Новости по теме:

26.12.2025
КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
21.12.2025
Атака на Изюм: гибель патрульной полицейской от КАБа подтвердила Нацполиция
20.12.2025
Новости Харькова — главное за 20 декабря: что скрывает Путин, подозрение судье
20.12.2025
Атака на Изюм: тела супругов доставали из-под завалов, спасли собаку (фото)
15.12.2025
Взрывы слышали в Харькове: КАБы ударили по Дергачевской громаде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Трамвай №20 изменил маршрут после «прилета» КАБа по Клочковской в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 18:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После удара КАБом по улице Клочковской на участке от улицы Европейской до проспекта Победы временно не курсируют трамваи.".