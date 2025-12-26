Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
18 раз атаковали военные РФ в Харьковской области с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боя продолжаются.
На Купянском направлении защитники отбили пять российских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боя продолжаются.
Напомним, утром 26 декабря Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили семь атак россиян вблизи Волчанска и Вильчи, а на Купянском направлении оккупанты пытались прорваться один раз в районе Глушковки.
Читайте также: КАБ прилетел по Клочковской в Харькове: есть погибшие и раненые (дополняется)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 18:29;