Почти два десятка боев с начала суток на Харьковщине: где атакуют россияне

18 раз атаковали военные РФ в Харьковской области с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое. Два боя продолжаются.

На Купянском направлении защитники отбили пять российских атак в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска, еще четыре боя продолжаются.

Напомним, утром 26 декабря Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили семь атак россиян вблизи Волчанска и Вильчи, а на Купянском направлении оккупанты пытались прорваться один раз в районе Глушковки.