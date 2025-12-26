Майже два десятки боїв з початку доби на Харківщині: де атакують росіяни

18 разів атакували військові РФ у Харківській області з початку доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Два бої тривають.

На Куп’янському напрямку захисники відбили п’ять російських атак у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, ще чотири бої тривають.

Нагадаємо, вранці 26 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили сім атак росіян поблизу Вовчанська та Вільчі, а на Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися один раз у районі Глушківки.