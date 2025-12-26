Генштаб: протягом минулої доби ЗСУ відбили вісім штурмів ворога

Вранці Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які йшли протягом минулої доби в Харківській області.

Так, на Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили сім атак росіян. Бої йшли поблизу Вовчанська та Вільчі.

Тим часом на Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорватися один раз у районі Глушківки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабоми. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе“, – уточнили в Генштабі.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян.