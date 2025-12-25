КАБи по Дергачах під Харковом прилетіли вперше за десять місяців – Задоренко

Удар КАБами по Дергачах у ніч проти 25 грудня став першою атакою авіабомбами на місто за останні десять місяців, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Саме по місту Дергачі ворог завдає ударів “шахедами”, дронами, а от саме КАБами за десять місяців вперше застосували авіаційний удар по місту Дергачі”, – поінформував Задоренко.

Загалом протягом 2025 року на територію Дергачівської громади, переважно прикордонних населених пунктів, військові РФ скинули близько сотні авіабомб. Також були удари з артилерії та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів 17 мирних мешканців загинули, 57 постраждали, з них троє дітей.

У громаді наразі проживають 30 тисяч людей, із них у Дергачах – 22-23 тисячі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 3:30 25 грудня два КАБи вдарили по Дергачах. За даними начальника МВА Вячеслава Задоренка, було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та приватне підприємство. Минулося без постраждалих. Задоренко прямо пов’язав атаку на енергетичну інфраструктуру зі зниженням температури. Це створює додаткову загрозу для населення.