КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко
Удар КАБами по Дергачам в ночь на 25 декабря стал первой атакой авиабомбами на город за последние десять месяцев, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Именно по городу Дергачи враг наносит удары «Шахедами», дронами, а вот именно КАБами за десять месяцев впервые применили авиационный удар по городу Дергачи», — сообщил Задоренко.
В целом в течение 2025 года на территорию Дергачевской громады, преимущественно приграничных населенных пунктов, военные РФ сбросили около сотни авиабомб. Также были удары из артиллерии и FPV-дронами. В результате обстрелов 17 мирных жителей погибли, 57 пострадали, из них трое детей.
В громаде в настоящее время проживают 30 тысяч человек, из них в Дергачах — 22-23 тысячи.
Как сообщала МГ «Объектив», около 3:30 25 декабря два КАБа ударили по Дергачам. По данным начальника ГВА Вячеслава Задоренко, были повреждены объект энергетической инфраструктуры и частное предприятие. Обошлось без пострадавших. Задоренко прямо связал атаку на энергетическую инфраструктуру со снижением температуры. Это создает дополнительную угрозу для населения.
Читайте также: Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, кабы, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 18:41;