Live

КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко

Происшествия 18:41   25.12.2025
Елена Нагорная
КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко Скриншот

Удар КАБами по Дергачам в ночь на 25 декабря стал первой атакой авиабомбами на город за последние десять месяцев, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Именно по городу Дергачи враг наносит удары «Шахедами», дронами, а вот именно КАБами за десять месяцев впервые применили авиационный удар по городу Дергачи», — сообщил Задоренко.

В целом в течение 2025 года на территорию Дергачевской громады, преимущественно приграничных населенных пунктов, военные РФ сбросили около сотни авиабомб. Также были удары из артиллерии и FPV-дронами. В результате обстрелов 17 мирных жителей погибли, 57 пострадали, из них трое детей.

В громаде в настоящее время проживают 30 тысяч человек, из них в Дергачах — 22-23 тысячи.

Как сообщала МГ «Объектив», около 3:30 25 декабря два КАБа ударили по Дергачам. По данным начальника ГВА Вячеслава Задоренко, были повреждены объект энергетической инфраструктуры и частное предприятие. Обошлось без пострадавших. Задоренко прямо связал атаку на энергетическую инфраструктуру со снижением температуры. Это создает дополнительную угрозу для населения.

Читайте также: Где на Харьковщине россияне атаковали в Рождество — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
25.12.2025, 12:32
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
25.12.2025, 12:05
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
25.12.2025, 13:28
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, готовятся к снегопаду
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, готовятся к снегопаду
25.12.2025, 17:30
Движение транспорта запретят в центре Харькова вечером 25 декабря: подробности
Движение транспорта запретят в центре Харькова вечером 25 декабря: подробности
25.12.2025, 19:02

Новости по теме:

25.12.2025
Ночные авиаудары по Дергачам – «прилетело» по энергообъекту (фото)
08.11.2025
В Дергачах ввели резервный график подачи воды: как он будет работать
07.11.2025
Новые дорожные знаки повредили под Харьковом: Задоренко обратился к жителям
08.10.2025
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
08.10.2025
Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 18:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар КАБами по Дергачам в ночь на 25 декабря стал первой атакой авиабомбами на город за последние десять месяцев.".