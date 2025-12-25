КАБы по Дергачам под Харьковом прилетели впервые за десять месяцев — Задоренко

Удар КАБами по Дергачам в ночь на 25 декабря стал первой атакой авиабомбами на город за последние десять месяцев, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Именно по городу Дергачи враг наносит удары «Шахедами», дронами, а вот именно КАБами за десять месяцев впервые применили авиационный удар по городу Дергачи», — сообщил Задоренко.

В целом в течение 2025 года на территорию Дергачевской громады, преимущественно приграничных населенных пунктов, военные РФ сбросили около сотни авиабомб. Также были удары из артиллерии и FPV-дронами. В результате обстрелов 17 мирных жителей погибли, 57 пострадали, из них трое детей.

В громаде в настоящее время проживают 30 тысяч человек, из них в Дергачах — 22-23 тысячи.

Как сообщала МГ «Объектив», около 3:30 25 декабря два КАБа ударили по Дергачам. По данным начальника ГВА Вячеслава Задоренко, были повреждены объект энергетической инфраструктуры и частное предприятие. Обошлось без пострадавших. Задоренко прямо связал атаку на энергетическую инфраструктуру со снижением температуры. Это создает дополнительную угрозу для населения.