Ночные авиаудары по Дергачам – «прилетело» по энергообъекту (фото)

Происшествия 11:13   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне сбросили две авиабомбы на Дергачи около 03:30 в ночь на 25 декабря. Удары пришлись по энергообъекту и частному предприятию. 

«На месте одного из попаданий возник пожар, локализованный подразделениями ГСЧС», – отметил Задоренко.

Позже начальник ГВА проинформировал, что пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, утром в облуправлечнии ГСЧС рассказали, что в течение суток у спасателей Харьковщины был 41 оперативный выезд. А из 17 пожаров в регионе – четыре начались в результате российских обстрелов. Из-за «прилетов» пожары бушевали в Харькове, Лозовском и Харьковском районе. Крупнейший из пожаров, вызванных врагом, произошел на территории гражданского предприятия в г. Дергачи Харьковского района. В результате удара КАБ занялось складское помещение на площади 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
