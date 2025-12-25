Ночные авиаудары по Дергачам – «прилетело» по энергообъекту (фото)
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что россияне сбросили две авиабомбы на Дергачи около 03:30 в ночь на 25 декабря. Удары пришлись по энергообъекту и частному предприятию.
«На месте одного из попаданий возник пожар, локализованный подразделениями ГСЧС», – отметил Задоренко.
Позже начальник ГВА проинформировал, что пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, утром в облуправлечнии ГСЧС рассказали, что в течение суток у спасателей Харьковщины был 41 оперативный выезд. А из 17 пожаров в регионе – четыре начались в результате российских обстрелов. Из-за «прилетов» пожары бушевали в Харькове, Лозовском и Харьковском районе. Крупнейший из пожаров, вызванных врагом, произошел на территории гражданского предприятия в г. Дергачи Харьковского района. В результате удара КАБ занялось складское помещение на площади 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
