ГСЧС: в Дергачах горело предприятие, мужчина погиб из-за возгорания дивана
В течение суток у спасателей Харьковщины был 41 оперативный выезд. А из 17 пожаров в регионе – четыре начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за «прилетов» пожары бушевали в Харькове, Лозовском и Харьковском районе.
«Крупнейший из пожаров, вызванных врагом, произошел на территории гражданского предприятия в г. Дергачи Харьковского района. В результате удара КАБ занялось складское помещение на площади 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали огонь», – отметили в ГСЧС.
Также в селе Литовка Берестинского района начался бытовой пожар в частном доме, в результате которого погиб 71-летний мужчина. Спасатели отметили, что возгорание ликвидировал сын погибшего. Как оказалось, из-за короткого замыкания электроприбора загорелся диван на площади 1,5 квадратных метров.
Читайте также: В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорания, ГСЧС, погиб, пожары, спасатели, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ГСЧС: в Дергачах горело предприятие, мужчина погиб из-за возгорания дивана», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 08:05;