ГСЧС: в Дергачах горело предприятие, мужчина погиб из-за возгорания дивана

В течение суток у спасателей Харьковщины был 41 оперативный выезд. А из 17 пожаров в регионе – четыре начались в результате российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за «прилетов» пожары бушевали в Харькове, Лозовском и Харьковском районе.

«Крупнейший из пожаров, вызванных врагом, произошел на территории гражданского предприятия в г. Дергачи Харьковского района. В результате удара КАБ занялось складское помещение на площади 400 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали огонь», – отметили в ГСЧС.

Также в селе Литовка Берестинского района начался бытовой пожар в частном доме, в результате которого погиб 71-летний мужчина. Спасатели отметили, что возгорание ликвидировал сын погибшего. Как оказалось, из-за короткого замыкания электроприбора загорелся диван на площади 1,5 квадратных метров.

