В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска

Украина 07:35   25.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска

О продвижении врага в Волчанске сообщили аналитики DeepState в ночь на 25 декабря. 

На картах эксперты отметили, что враг оккупировал земли в южной части города.

Продвижение РФ в Волчанске

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал: несколько недель назад противник активизировался на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска. Он добавил, что ВСУ продолжают удерживать ряд кварталов юго-восточной части Волчанска, а также район частного сектора. Это сдерживает наступление врага. «Но они атакуют почти постоянно», – говорил аналитик. Замысел этих наступательных – прорваться на Белый Колодец и вдоль Северского Донца в южном направлении. По мнению Машовца, эти действия противника обусловлены существованием определенного замысла, предусматривающего срезание всей этой части в восточной Харьковской области в направлении Великого Бурлука.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 07:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага в Волчанске сообщили аналитики DeepState в ночь на 25 декабря. ".