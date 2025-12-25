В DeepState сообщили об оккупации РФ еще части Волчанска

О продвижении врага в Волчанске сообщили аналитики DeepState в ночь на 25 декабря.

На картах эксперты отметили, что враг оккупировал земли в южной части города.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в эфире YouTube-канала «NEMYRIALIVE» обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец рассказал: несколько недель назад противник активизировался на Южно-Слобожанском направлении, в частности в районе Волчанска. Он добавил, что ВСУ продолжают удерживать ряд кварталов юго-восточной части Волчанска, а также район частного сектора. Это сдерживает наступление врага. «Но они атакуют почти постоянно», – говорил аналитик. Замысел этих наступательных – прорваться на Белый Колодец и вдоль Северского Донца в южном направлении. По мнению Машовца, эти действия противника обусловлены существованием определенного замысла, предусматривающего срезание всей этой части в восточной Харьковской области в направлении Великого Бурлука.