Пытаются погрузить Харьков в холод и темноту — Терехов о вечерних «прилетах»

Происшествия 20:24   24.12.2025
Елена Нагорная
Пытаются погрузить Харьков в холод и темноту — Терехов о вечерних «прилетах» Фото: Харьковский горсовет

Воздушные атаки россиян вечером 24 декабря также были нацелены на объекты критической инфраструктуры Харькова — прилетело в Слободском и Шевченковском районах, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Сегодня весь день враг бьет по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают горожан теплом и снабжают горячей и холодной водой. Целью последних двух прилетов в Слободском и Шевченковском районах также были именно такие объекты. Цель понятна — разрушить тот «энергоостров», который мы строили последние годы, и попытаться погрузить наш город, всех нас в холод и темноту. Все наши специалисты вместе с энергетиками в круглосуточном режиме пытаются удержать критическую инфраструктуру в состоянии, когда она продолжит поставлять в дома харьковчан тепло, воду и электроэнергию», — пишет Терехов.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. «Прилеты» также повлияли на работу городского транспорта.

После 18:00 стало известно о падении БпЛА «Молния» в Слободском районе Харькова, а около 19:30 россияне нанесли удар по Шевченковскому району, там возник пожар.

Читайте также: Военные РФ атакуют в Сочельник: Генштаб сообщил, где на Харьковщине идут бои

Автор: Елена Нагорная
