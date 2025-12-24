Намагаються занурити Харків у холод і темряву – Терехов про вечірні «прильоти»

Повітряні атаки росіян увечері 24 грудня також були націлені на об’єкти критичної інфраструктури Харкова – прилетіло у Слобідському та Шевченківському районах, повідомляє мер Ігор Терехов.

“Сьогодні цілий день ворог бʼє по обʼєктах критичної інфраструктури, які надають городянам тепло та постачають гарячу та холодну воду. Ціллю останніх двох прильотів у Слобідському та Шевченківському районах також були саме такі обʼєкти. Мета зрозуміла – зруйнувати той енергоострів, який ми будували останні роки, та спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та темряву. Усі наші фахівці разом з енергетиками у цілодобовому режимі намагаються утримати критичну інфраструктуру у стані, коли вона продовжить постачати у домівки харківʼян тепло, воду та електроенергію”, – пише Терехов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. “Прильоти” також вплинули на роботу міського транспорту.

Після 18:00 стало відомо про падіння БпЛА «Молния» у Слобідському районі Харкова, а близько 19:30 росіяни завдали удару по Шевченківському району, там виникла пожежа.