Військові РФ атакують у Святвечір: де на Харківщині йдуть бої

З початку доби військові РФ 11 разів атакували у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни намагаються наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. Сили оборони вже відбили чотири атаки.

Нагадаємо, вранці 24 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку військові РФ атакували чотири рази біля Приліпки та Григорівки, а на Куп’янському – намагалися прорватися шість разів у районі Кругляківки, Петропавлівки та Піщаного.