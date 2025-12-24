Військові РФ атакують у Святвечір: де на Харківщині йдуть бої
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
З початку доби військові РФ 11 разів атакували у Харківській області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Три бої тривають.
На Куп’янському напрямку росіяни намагаються наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. Сили оборони вже відбили чотири атаки.
Нагадаємо, вранці 24 грудня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку військові РФ атакували чотири рази біля Приліпки та Григорівки, а на Куп’янському – намагалися прорватися шість разів у районі Кругляківки, Петропавлівки та Піщаного.
Читайте також: Обстріл передмістя Харкова: ворог атакував ТЕЦ двічі на день (фото)
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 17:19;