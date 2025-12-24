Десять боїв зафіксували на Харківщині протягом минулої доби

Про бої на Харківщині поінформував уранці 24 грудня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази біля Приліпки та Григорівки.

На Куп’янському – росіяни намагалися прорватися шість разів у районі Кругляківки, Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши 39 ракет та скинувши 160 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4341 обстріл, зокрема 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7601 дрон-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати ЗС РФ: