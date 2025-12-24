ISW: українські захисники просунулися на Куп’янщині. Які плани РФ на півночі

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські війська успішно контратакували та просунулися на півдні від Западного на Куп’янському напрямку.

“22 та 23 грудня російські війська атакували поблизу та в межах Куп’янська; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки та Кучерівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного та Курилівки; та на південь від Куп’янська поблизу Куп’янська-Вузлового. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували в межах Куп’янська та поблизу Кіндрашівки, Радьківки, Голубівки (усі на північ від Куп’янська), Соболівки та Мирового (обидва на захід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.

Також росіяни стверджували, що ЗС РФ окупували Приліпку на Південно-Слобожанському напрямку. Однак ця інформація виявилася фейковою, уточнили в ISW.

“23 грудня пов’язаний з Кремлем блогер заявив, що захоплення Росією Вільчі та Приліпки може дати змогу розпочати наступ на Графське та Бугаївку (обидва на північний схід від Харкова), а також вздовж річки Сіверський Донець у напрямку Печенізького водосховища”, – передають аналітики.

Відповідно, це дозволить ворогу наблизитися до критично важливих комунікацій ЗСУ у напрямку Великого Бурлука та переправи через Печенізьке водосховище біля Старого Салтова.

Ситуація на Великобурлуцькому та Борівському напрямах – стабільна, додали експерти.