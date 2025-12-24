ISW: украинские защитники продвинулись на Купянщине. Какие планы РФ на севере

По данным Института изучения войны (ISW), недавно украинские войска успешно контратаковали и продвинулись на юге от Западного на Купянском направлении.

«22 и 23 декабря российские войска атаковали поблизости и в пределах Купянска; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Кучеровки; юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного и Куриловки; и к югу от Купянска вблизи Купянск-Узлового. Российские блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в пределах Купянска и вблизи Кондрашовки, Радьковки, Голубовки (все севернее Купянска), Соболевки и Мирового (оба к западу от Купянска)», – отметили аналитики.

Также россияне утверждали, что ВС РФ оккупировали Прилипку на Южно-Слобожанском направлении. Однако эта информация оказалась фейковой, уточнили в ISW.

«23 декабря связанный с Кремлем блогер заявил, что захват Россией Вильчи и Прилипки может дать возможность начать наступление на Графское и Бугаевку (оба северо-восточнее Харькова), а также вдоль реки Северский Донец в направлении Печенежского водохранилища», – передают аналитики.

Соответственно, это позволит врагу приблизиться к критически важным коммуникация ВСУ в направлении Великого Бурлука и переправы через Печенежское водохранилище около Старого Салтова.

Ситуация на Великобурлукском и Боровском направлении – стабильная, добавили эксперты.