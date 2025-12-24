Live

Десять боев зафиксировали на Харьковщине за прошлые сутки

Украина 08:13   24.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять боев зафиксировали на Харьковщине за прошлые сутки

О боях на Харьковщине проинформировал утром 24 декабря Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Прилипки и Григоровки.

На Купянском – россияне пытались прорваться шесть раз в районе Кругляковки, Петропавловки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 126 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4341 обстрел, в том числе 105 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 7601 дрон-камикадзе», – отметили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях ВС РФ:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
