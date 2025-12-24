Военные РФ атакуют в Сочельник: Генштаб сообщил, где на Харьковщине идут бои

С начала суток военные РФ 11 раз атаковали в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодезного. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении россияне пытаются наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и Купянска. Силы обороны уже отбили четыре атаки.

Напомним, утром 24 декабря Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Южно-Слобожанском направлении военные РФ атаковали четыре раза около Прилипки и Григоровки, а на Купянском – пытались прорваться шесть раз в районе Кругляковки, Петропавловки и Песчаного.