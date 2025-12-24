Вибух у Харкові: Терехов пише про «приліт» і пожежу в Шевченківському районі

Близько 19:30 24 грудня у Харкові було чутно вибух.

Про швидкісну ціль у напрямку міста Повітряні сили ЗСУ попередили о 19:26.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що інформація з’ясовується, а загроза з повітря зберігається.

За даними мера Ігоря Терехова, “приліт” – у Шевченківському районі, на місці пожежа.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. “Прильоти” також вплинули на роботу міського транспорту.

Після 18:00 стало відомо про падіння БпЛА «Молния» у Слобідському районі Харкова.