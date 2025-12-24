Вибух у Харкові: Терехов пише про «приліт» і пожежу в Шевченківському районі
Близько 19:30 24 грудня у Харкові було чутно вибух.
Про швидкісну ціль у напрямку міста Повітряні сили ЗСУ попередили о 19:26.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що інформація з’ясовується, а загроза з повітря зберігається.
За даними мера Ігоря Терехова, “приліт” – у Шевченківському районі, на місці пожежа.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. “Прильоти” також вплинули на роботу міського транспорту.
Після 18:00 стало відомо про падіння БпЛА «Молния» у Слобідському районі Харкова.
Читайте також: Військові РФ атакують у Святвечір: де на Харківщині йдуть бої
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: Терехов пише про «приліт» і пожежу в Шевченківському районі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 19:38;