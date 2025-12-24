Взрыв в Харькове: Терехов пишет о «прилете» в Шевченковском районе, там пожар
Около 19:30 24 декабря в Харькове был слышен взрыв.
О скоростной цели в направлении города Воздушные силы ВСУ предупредили в 19:26.
Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что информация выясняется, а угроза с воздуха сохраняется.
По данным мэра Игоря Терехова, «прилет» — в Шевченковском районе, на месте пожар.
Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. «Прилеты» также повлияли на работу городского транспорта.
После 18:00 стало известно о падении БпЛА «Молния» в Слободском районе Харькова.
