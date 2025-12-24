Live

Взрыв в Харькове: Терехов пишет о «прилете» в Шевченковском районе, там пожар

Происшествия 19:38   24.12.2025
Елена Нагорная
Около 19:30 24 декабря в Харькове был слышен взрыв.

О скоростной цели в направлении города Воздушные силы ВСУ предупредили в 19:26.

Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что информация выясняется, а угроза с воздуха сохраняется.

По данным мэра Игоря Терехова, «прилет» — в Шевченковском районе, на месте пожар.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. «Прилеты» также повлияли на работу городского транспорта.

После 18:00 стало известно о падении БпЛА «Молния» в Слободском районе Харькова.

Читайте также: Военные РФ атакуют в Сочельник: Генштаб сообщил, где на Харьковщине идут бои

Автор: Елена Нагорная
24.12.2025, 19:38
