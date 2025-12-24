Live

Еще один «прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении БпЛА «Молния»

Происшествия 18:33   24.12.2025
Елена Нагорная
Еще один «прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении БпЛА «Молния» БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

О падении БпЛА «Молния» в Слободском районе Харькова сообщил в 18:20 24 декабря мэр Игорь Терехов.

«Повреждены автомобили и окна в многоэтажном доме. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы», — пишет мэр.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. В Харьковских тепловых сетях отметили: части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах снизили температуру теплоносителя и отключили горячую воду. Это необходимо, чтобы обеспечить циркуляцию воды в системе и предотвратить ее размораживание. Харьковоблэнерго задействовало аварийные отключения электричества в регионе. «Прилеты» повлияли на работу городского транспорта. На некоторое время останавливалось движение поездов в метро. Была затруднена работа электротранспорта на Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горе. Терехов пояснил: там, где это было технически возможно, город перешел в режим «энергоострова».

Автор: Елена Нагорная
