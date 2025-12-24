Ще один «приліт» у Харкові: Терехов повідомив про падіння БпЛА «Молния»

Про падіння БпЛА «Молния» у Слобідському районі Харкова повідомив о 18:20 24 грудня мер Ігор Терехов.

“Пошкоджено автомобілі та вікна у багатоповерховому будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби”, – пише мер.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. У Харківських тепломережах наголосили: частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах знизили температуру теплоносія та відключили гарячу воду. Це необхідно, щоб забезпечити циркуляцію води в системі та запобігти її розморожуванню. Харківобленерго задіяло аварійні відключення електрики в регіоні. «Прильоти» вплинули на роботу міського транспорту. На деякий час зупинявся рух потягів у метро. Була ускладнена робота електротрансу на Рогані, ХТЗ, Новій Баварії та Холодній Горі. Терехов пояснив: там, де це було технічно можливим, місто перейшло в режим «енергоострова».