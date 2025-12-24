Live

У деяких районах Харкова немає гарячої води, опалення «прикрутили»

Суспільство 15:10   24.12.2025
Вікторія Яковенко
У деяких районах Харкова немає гарячої води, опалення «прикрутили» Фото: Харківська міськрада

Через обстріли у Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води, повідомили у пресслужбі міськради.

«Внаслідок ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста», – розповіли у мерії.

Наразі тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення.

«У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах. Там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія», – додали у міськраді.

Там пояснили: це необхідно для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 10:20. Із паузами вони лунали до близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомляв, що «прильотів» у Харкові не було – окупанти били по передмістю. У місті зупинялося метро. Після серії вибухів в АТ «Харківобленерго» повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії. Пізніше Терехов уточнив, що ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Внаслідок атаки у Харкові суттєво впала напруга, що позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Відомо, що загинула одна людина – 51-річний чоловік. Ще 13 постраждали, їх шпиталізували. У Харківській обласній прокуратурі додали, що ТЕЦ атакував ворог двічі за день.

Автор: Вікторія Яковенко
