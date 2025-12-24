Після обстрілів у Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Після серії вибухів, яку чули жителі Харкова та області, в АТ “Харківобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії.

Це, пояснили в обленерго, потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Нагадаємо, серія вибухів у Харкові пролунала близько 10:20. Мер Ігор Терехов повідомив, що «прильотів» у місті не було – окупанти б’ють по передмістю. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що наразі інформації про постраждалих немає. Тим часом мешканці деяких районів Харкова повідомляли про перебої зі світлом. Невдовзі у КП «Харківський метрополітен» поінформували, що з технічних причин тимчасово зупинили рух поїздів лініями метрополітену. Однак незабаром підземка все ж таки відновила роботу.