Після обстрілів у Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Після серії вибухів, яку чули жителі Харкова та області, в АТ “Харківобленерго” повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії.
Це, пояснили в обленерго, потрібно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.
Нагадаємо, серія вибухів у Харкові пролунала близько 10:20. Мер Ігор Терехов повідомив, що «прильотів» у місті не було – окупанти б’ють по передмістю. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що наразі інформації про постраждалих немає. Тим часом мешканці деяких районів Харкова повідомляли про перебої зі світлом. Невдовзі у КП «Харківський метрополітен» поінформували, що з технічних причин тимчасово зупинили рух поїздів лініями метрополітену. Однак незабаром підземка все ж таки відновила роботу.
24 Грудня 2025 в 11:25