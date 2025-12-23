Live

Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали

Суспільство 20:49   23.12.2025
Оксана Горун
Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали

Пресслужба АК “Харківобленерго” повідомила, як планують обмежувати споживачів електрики в Харкові та регіоні після чергового масованого удару по енергетиці країни.

Згідно з оприлюдненим списком абонентам деяких черг доведеться сидіти без світла тричі на добу, іншим – чотири рази. Проте загалом кількість передбачуваних годин темряви – однакова. Обмежуватимуть у потужності також промисловість і бізнес регіону.

Час відсутності електропостачання по чергах та підчергах (з урахуванням часу на перемикання) буде таким:

1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30–19:30
1.2 05:30–09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 16:30–18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30–18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

Дізнатися свою чергу можна  ТУТ.

Енергетики нагадують, що ситуація в системі постійно змінюється, тому рекомендують стежити за повідомленнями про відключення протягом дня.

Читайте також: Чи може Харків віддати електрику в Одесі — пояснення Синєгубова (відео)

Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки по енергетиці України, яка припала на ніч і ранок 23 грудня, по всій країні діяли аварійні відключення. У деяких регіонах ситуація особливо тяжка. Так, ще не оговталася від наслідків попередніх атак Одеська область, а через нинішню атаку практично повністю знеструмлена Рівненська.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня
Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня
23.12.2025, 21:23
Новини Харкова — головне 23 грудня: комендантська година й відключення світла
Новини Харкова — головне 23 грудня: комендантська година й відключення світла
23.12.2025, 21:03
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
Чи може Харків віддати електрику Одесі – пояснення Синєгубова (відео)
23.12.2025, 19:06
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
Вибори під час війни: в Україні відновили роботу реєстру виборців
23.12.2025, 18:20
“Хочете ялинку – включаєте генератор” – у ХОВА заявили про економію електрики
“Хочете ялинку – включаєте генератор” – у ХОВА заявили про економію електрики
23.12.2025, 19:39
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії
23.12.2025, 06:00

Новини за темою:

22.12.2025
Як вимикатимуть світло в Харківській області 23 грудня — графік
21.12.2025
Як вимикатимуть світло 22 грудня в Харківській області: графіки
20.12.2025
Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік
18.12.2025
Скільки родин на Харківщині сьогодні без світла
18.12.2025
Як вимикатимуть світло 19 грудня у Харківській області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 20:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба АК “Харківобленерго” повідомила, як планують обмежувати споживачів електрики в Харкові та регіоні після чергового масованого удару по енергетиці країни".