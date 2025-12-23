Графік відключення електрики в Харківській області на 24 грудня склали
Пресслужба АК “Харківобленерго” повідомила, як планують обмежувати споживачів електрики в Харкові та регіоні після чергового масованого удару по енергетиці країни.
Згідно з оприлюдненим списком абонентам деяких черг доведеться сидіти без світла тричі на добу, іншим – чотири рази. Проте загалом кількість передбачуваних годин темряви – однакова. Обмежуватимуть у потужності також промисловість і бізнес регіону.
Час відсутності електропостачання по чергах та підчергах (з урахуванням часу на перемикання) буде таким:
1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30–19:30
1.2 05:30–09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 16:30–18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30–22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30–18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30–18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Енергетики нагадують, що ситуація в системі постійно змінюється, тому рекомендують стежити за повідомленнями про відключення протягом дня.
Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки по енергетиці України, яка припала на ніч і ранок 23 грудня, по всій країні діяли аварійні відключення. У деяких регіонах ситуація особливо тяжка. Так, ще не оговталася від наслідків попередніх атак Одеська область, а через нинішню атаку практично повністю знеструмлена Рівненська.
