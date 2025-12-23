График отключения электричества в Харьковской области на 24 декабря составили

Пресс-служба АК «Харьковоблэнерго» сообщила, как планируют ограничивать потребителей электричества в Харькове и регионе после очередного массированного удара по энергетике страны.

Согласно обнародованному списку абонентам некоторых очередей придется сидеть без света трижды в сутки, другим — четырежды. Однако в целом количество предполагаемых часов темноты — одинаковое. Ограничивать в мощности будут также промышленность и бизнес региона.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередям (с учетом времени на переключение) будут следующими:

1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00

5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00

6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00

6.2 00:00-05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Энергетики напоминают, что ситуация в системе постоянно изменяется, поэтому рекомендуют следить за сообщениями об отключениях в течение дня.

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки по энергетике Украины, которая пришлась на ночь и утро 23 декабря, по всей стране задействовали аварийные отключения. В некоторых регионах ситуация особенно тяжелая. Так, еще не оправилась от последствий предыдущих атак Одесская область, а из-за нынешней атаки практически полностью обесточена Ровненская.