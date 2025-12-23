График отключения электричества в Харьковской области на 24 декабря составили
Пресс-служба АК «Харьковоблэнерго» сообщила, как планируют ограничивать потребителей электричества в Харькове и регионе после очередного массированного удара по энергетике страны.
Согласно обнародованному списку абонентам некоторых очередей придется сидеть без света трижды в сутки, другим — четырежды. Однако в целом количество предполагаемых часов темноты — одинаковое. Ограничивать в мощности будут также промышленность и бизнес региона.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередям (с учетом времени на переключение) будут следующими:
1.1 05:30-09:00; 13:00–18:00; 18:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30; 23:00-24:00
2.1 05:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
2.2 02:30-09:00; 13:00–16:00; 18:00–19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 18:00–23:00
4.1 00:00–02:00; 05:30-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
4.2 00:00–02:00; 07:00-12:30; 16:30-18:00; 19:30-23:00
5.1 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 10:00–12:30; 16:30-18:00; 19:30-24:00
6.1 09:00–12:30; 16:30-18:00; 23:00-24:00
6.2 00:00-05:30; 09:00–10:00; 13:00–18:00; 23:00-24:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Энергетики напоминают, что ситуация в системе постоянно изменяется, поэтому рекомендуют следить за сообщениями об отключениях в течение дня.
Читайте также: Может ли Харьков отдать электричество Одессе — объяснение Синегубова (видео)
Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки по энергетике Украины, которая пришлась на ночь и утро 23 декабря, по всей стране задействовали аварийные отключения. В некоторых регионах ситуация особенно тяжелая. Так, еще не оправилась от последствий предыдущих атак Одесская область, а из-за нынешней атаки практически полностью обесточена Ровненская.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, график отключения, новости Харькова, отключения света;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «График отключения электричества в Харьковской области на 24 декабря составили», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 20:49;