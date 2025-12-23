Масований обстріл України сьогодні – все, що відомо про удари

Загроза для різних міст України виникла ще у ніч проти 23 грудня. Тоді росіяни атакували переважно безпілотниками. Вже під ранок над регіонами почали літати ракети, інформували у Повітряних силах ЗСУ.

Під атакою опинилися міста у різних частинах України, у більшості регіонів також працювала ППО. Так, за інформацією голови Житомирської ОВА Віталя Бунечка, росіяни б’ють по області вже другу добу поспіль. Цього разу зафіксували “прильоти” крилатих ракет та безпілотників.

“Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин. Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області“, – писав Бунечко.

Незабаром стало відомо, що дитина 2001 року народження, яку госпіталізували з пораненнями, померла в лікарні.

Окупанти били і по Рівненщині. Внаслідок атак пошкоджена багатоповерхівка, господарська споруда та авто. Обійшлося без постраждалих, уточнив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

На Хмельниччині після ударів почалися проблеми з електропостачанням. Також під обстрілом загинув мирний житель 1953 року народження. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Частково зникає світло в Тернополі та Одесі. Цієї ночі росіяни били переважно по півдню Одеської області, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Там ворог бив по енергетичній, портовій, транспортній, промисловій та житловій інфраструктурі.

“Внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення“, – повідомив Кіпер.

І зазначив, що поранених через обстріл немає.

Дісталося і столиці. За інформацією мера Віталія Кличка, “прилетіло” по Святошинському району – пошкоджена багатоповерхівка. Тоді як голова КМВА зазначив, що кількість поранених зросла до п’яти. Серед них – 16-річний.