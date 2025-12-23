Масований удар і загроза блекауту на свята – підсумки 23 грудня (відео)

РФ атакувала енергетику України. У Харкові та області запроваджували аварійні відключення електрики. Скільки дітей народилося у прифронтовій області та коли зійде Різдвяна зірка. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 грудня.

Аварійні відключення електрики застосували сьогодні в Харкові та області. Без світла поза графіками опинилася більшість регіонів України. Причиною став черговий російський масований удар по об’єктах енергетики. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася з вечора 22 грудня та тривала вночі й уранці. За цей час ворог використав понад 600 безпілотників різних типів та 38 ракет. Захисники неба повідомили про влучання по 21 локації, ще у восьми точках впали уламки. Президент України Володимир Зеленський поінформував, що під атакою були 13 областей. На Житомирщині від влучання дрона по будинку загинула чотирирічна дитина. На Київщині жертвою росіян стала жінка, а на Хмельниччині – пенсіонер. У різних регіонах були поранені та люди в ​​шоковому стані. Повітряні тривоги тривали протягом дня. НЕК “Укренерго” повідомила, що внаслідок дев’ятої за цей рік масованої атаки на енергосистему майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській області. На Одещині нові удари посилили ефект від попередніх. Через обстріл знеструмлення були ще в семи областях, у тому числі – в Харківській.

Щодо аварійних відключень – їх застосували по всій країні. У Харківобленерго пояснили: графіків для споживачів у таких випадках не існує – відключення проводять екстрено та завершують за вказівкою із центру. Спрогнозувати це неможливо. Тим часом оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко зазначив: виходячи з використаного росіянами потенціалу для сьогоднішнього удару, ворог може здійснити до Нового року ще як мінімум один подібний масований комбінований удар по Україні. Загалом очевидно, що РФ не полишає планів влаштувати в Україні блекаут – і черговий рік поспіль концентрує удари на період перед святами.

6540 дітей народилося на Харківщині з початку року. Статистику за 11 місяців 2025 року опублікувало Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Показник Харківської області – найвищий серед регіонів, які обліковує це управління. До трійки також входять Полтавщина й Чернігівщина.

Різдвяна зірка засяє над Харковом завтра, 24 грудня, о 16:15. Точний час повідомило астрономічне видання “Universe space tech”. Цього року першою на горизонті з’явиться Капелла у сузір’ї Візничого. Її буде видно незадовго після заходу Сонця. Небо на Святвечір у Харкові обіцяє бути ясним, прогнозують у Регіональному центрі з гідрометеорології. На Харківщині встановиться мороз до 10 градусів удень. А от значного снігу не обіцяють. Метеорологи опублікували дані щодо опадів на Різдво та Новий рік за останні 30 років у Харківській області. Згідно з ними, найбільше сніжить на Святвечір, а найменше – 31 грудня. Однак із роками снігових свят загалом стає дедалі менше.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: