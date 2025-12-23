Live

Мороз і ожеледиця: прогноз погоди в Харкові на 24 грудня

Погода 21:23   23.12.2025
Оксана Горун
У Святвечір в Харкові та області з’явиться шанс побачити сонце та блакитне небо, від яких уже відвикли серед нескінченного туману.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 грудня.

За даними метеорологів, буде хмарно із проясненнями. У Харкові опадів не прогнозують, в області – вночі місцями пройде невеличкий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Також очікують північний вітер зі швидкістю 5 – 10 м/с.

Температура повітря в Харкові буде: вночі 8 – 10° морозу, вдень 6 – 8º морозу.

В області: вночі 7 – 12º морозу, вдень 5 – 10º морозу.

Читайте також: Коли зійде Різдвяна зірка над Харковом? Відомий точний час

Раніше метеорологи попередили, що через різке зниження температури повітря на водоймах Харківщини розпочне формуватися крижаний покрив.

