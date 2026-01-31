У Харкові буде до 28° морозу: прогноз погоди на перші дні лютого

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз на перший день останнього зимового місяця. І він виправдовує назву “лютий”.

У Харкові та області в найближчу добу не прогнозують істотних опадів, буде достатньо стійкий північно-західний вітер зі швидкістю 7 – 12 м/с. На дорогах утримається ожеледиця.

Температура повітря вночі на Харківщині буде 15 – 20° морозу, вдень 12 – 17° морозу. У місті вночі 18 – 20° морозу, вдень 14 – 16° морозу.

Подальший прогноз ще морозніший – у ніч з 1 на 2 лютого очікують до мінус 28°. Так само холодно буде вночі з 2 на 3 лютого. А вдень показники сягатимуть мінус 19°