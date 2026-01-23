Live

«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода

Суспільство 13:09   23.01.2026
Вікторія Яковенко
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода

Вже наступного тижня в Україні спадуть сильні морози. Температуру із позначкою «плюс» жителі Харківщини спостерігатимуть у середу, 28 січня.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє: циклони з атмосферними фронтами наступають, холод розчиняється, а відлига із «плюсами» наступає.

«Найближчими вихідними ця епохальна зустріч, носіїв високого та низького атмосферного тиску, відбудеться на території України. Тому буде одночасно із залишками минаючих холодів, але вже й з новими тенденціями, тобто, із снігом, мокрим снігом, рвучким вітром східних напрямків», – прогнозує Діденко.

За її даними, 24-25 січня в Україні періодично буде сніг та мокрий сніг.

«26-го січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги, на заході потепліє до 0+5 градусів, у південній частині до +3+7, в Криму до +7+12 градусів», – додала синоптикиня.

У Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують, що 27 січня на Харківщині вдень буде від 1 до 6 градусів морозу. А вже у середу, 28 числа, жителі нарешті спостерігатимуть плюсову температуру – вдень прогріється до 3 градусів тепла. Ночі ще будуть морозні, але не настільки сильно.

Читайте також: Погодинні, аварійні й спеціальні графіки: різницю пояснили в «Харківобленерго»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода
23.01.2026, 13:09
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
ДСНС: у Васищеві в пожежі постраждав чоловік, вогонь вирував не через “приліт”
23.01.2026, 09:17
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
Систематично ґвалтував 8-річну: дівчинка зізналася, що це робив її дід
23.01.2026, 11:12
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
З ночі Лозівська громада під атакою: є проблеми зі світлом та водою
23.01.2026, 10:16
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
Вночі РФ атакувала Великий Бурлук: є постраждалий (фото)
23.01.2026, 09:50

Новини за темою:

17.01.2026
Атакує “Генерал Мороз”: огляд фронту (відео)
16.01.2026
Морози ще посилюються: прогноз погоди по Харкову та області на 17 січня
14.01.2026
Сувора зима: як розпізнати переохолодження і чого робити категорично не можна
09.01.2026
Хуртовина і мороз до -17: коли на Харківщину прийде похолодання
31.12.2025
Прогноз на 1 січня: якою буде погода в перший день Нового року в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2026 в 13:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже наступного тижня в Україні спадуть сильні морози. Температуру із позначкою «плюс» жителі Харківщини спостерігатимуть у середу, 28 січня.".