«Очікується відчутне потепління»: коли на Харківщині буде плюсова погода

Вже наступного тижня в Україні спадуть сильні морози. Температуру із позначкою «плюс» жителі Харківщини спостерігатимуть у середу, 28 січня.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє: циклони з атмосферними фронтами наступають, холод розчиняється, а відлига із «плюсами» наступає.

«Найближчими вихідними ця епохальна зустріч, носіїв високого та низького атмосферного тиску, відбудеться на території України. Тому буде одночасно із залишками минаючих холодів, але вже й з новими тенденціями, тобто, із снігом, мокрим снігом, рвучким вітром східних напрямків», – прогнозує Діденко.

За її даними, 24-25 січня в Україні періодично буде сніг та мокрий сніг.

«26-го січня, у понеділок, очікується відчутне потепління до відлиги, на заході потепліє до 0+5 градусів, у південній частині до +3+7, в Криму до +7+12 градусів», – додала синоптикиня.

У Регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують, що 27 січня на Харківщині вдень буде від 1 до 6 градусів морозу. А вже у середу, 28 числа, жителі нарешті спостерігатимуть плюсову температуру – вдень прогріється до 3 градусів тепла. Ночі ще будуть морозні, але не настільки сильно.