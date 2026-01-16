Морози ще посилюються: прогноз погоди по Харкову та області на 17 січня
У суботу, 17 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів морозу, вдень – від 10 до 12 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів морозу, вдень – 9-14 нижче за нуль.
Вітер північно-східний – 7-12 м/с.
Синоптикиня Наталка Діденко нагадує, що морози в Україні триватимуть, за попередніми прогнозами, до кінця січня.
“Азійський антициклон дуже потужний і своїми баричними гілками досягає навіть території України. У ньому, зазвичай, сухе повітря, слабкий вітер, спека влітку і морози взимку. Часом по периферії прориваються якісь атмосферні фронти, які закидають хмарність чи опади, але несуттєво і не надовго. Тому найближчим часом в Україні – без істотних опадів”, – пояснює Діденко.
Нагадаємо, 16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків. Речник Харківобленерго Володимир Скічко нагадав: попри назву «графіки», аварійні відключення насправді непередбачувані. Попередити про них наперед неможливо. Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що місто живе у реальності боротьби з енергетичними викликами вже чотири роки. Він запропонував поділитися корисним досвідом з іншими громадами України. Терехов написав: «Ми чудово знаємо, що таке енергетика «на межі», тому що почали проходити цей шлях чи не першими».
