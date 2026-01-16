Морози ще посилюються: прогноз погоди по Харкову та області на 17 січня

У суботу, 17 січня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів морозу, вдень – від 10 до 12 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 14-19 градусів морозу, вдень – 9-14 нижче за нуль.

Вітер північно-східний – 7-12 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко нагадує, що морози в Україні триватимуть, за попередніми прогнозами, до кінця січня.

“Азійський антициклон дуже потужний і своїми баричними гілками досягає навіть території України. У ньому, зазвичай, сухе повітря, слабкий вітер, спека влітку і морози взимку. Часом по периферії прориваються якісь атмосферні фронти, які закидають хмарність чи опади, але несуттєво і не надовго. Тому найближчим часом в Україні – без істотних опадів”, – пояснює Діденко.

