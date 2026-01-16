Світло на Харківщині можуть відключати на 6-8 годин: Синєгубов про ситуацію 📹
Ситуація зі світлом на Харківщині залишається складною, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що напередодні один із енергооб’єктів зазнав досить серйозних пошкоджень.
«Наразі всі служби сконцентровані і працюють, перш за все, над ліквідацією наслідків, щоб втримати енергетичну ситуацію і теплопостачання для мешканців Харкова. Звичайно, що ускладнена буде ситуація щодо електропостачання. Тут ми в комунікації з «Укренерго», з профільним міністерством для того, щоб втримати енергетичну стабільність щодо проходження опалювального сезону», – повідомив голова ХОВА.
Він додав, що в області діють графіки аварійних відключень світла — переважно не довше, ніж на 3-4 години.
«Наразі прогнозуємо відключення до 6–8 годин – намагатимемося проводити їх у денний час, щоб люди мали світло ввечері після роботи», – підкреслив Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури 15 січня зруйнували росіяни в передмісті Харкова. Про це заявив мер Ігор Терехов. Серії ударів ворог удень завдав по передмістю. Вибухи чули і в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив, що інформація про постраждалих не надходила. За даними моніторингових каналів, обстрілювали район Пісочина та Солоницівки. Там, зокрема, знаходиться ТЕЦ-5. Терехов запевнив, що профільні фахівці наразі роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ударів і втримати керованість ситуації. «Ми готувалися до різних сценаріїв», – запевнив Харківський міський голова.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, Олег Синегубов, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Світло на Харківщині можуть відключати на 6-8 годин: Синєгубов про ситуацію 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 12:02;