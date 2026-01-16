Live

Світло на Харківщині можуть відключати на 6-8 годин: Синєгубов про ситуацію 📹

Суспільство 12:02   16.01.2026
Вікторія Яковенко
Світло на Харківщині можуть відключати на 6-8 годин: Синєгубов про ситуацію 📹 Фото: ХМР

Ситуація зі світлом на Харківщині залишається складною, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що напередодні один із енергооб’єктів зазнав досить серйозних пошкоджень.

«Наразі всі служби сконцентровані і працюють, перш за все, над ліквідацією наслідків, щоб втримати енергетичну ситуацію і теплопостачання для мешканців Харкова. Звичайно, що ускладнена буде ситуація щодо електропостачання. Тут ми в комунікації з «Укренерго», з профільним міністерством для того, щоб втримати енергетичну стабільність щодо проходження опалювального сезону», – повідомив голова ХОВА.

Він додав, що в області діють графіки аварійних відключень світла — переважно не довше, ніж на 3-4 години.

«Наразі прогнозуємо відключення до 6–8 годин – намагатимемося проводити їх у денний час, щоб люди мали світло ввечері після роботи», – підкреслив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури 15 січня зруйнували росіяни в передмісті Харкова. Про це заявив мер Ігор Терехов. Серії ударів ворог удень завдав по передмістю. Вибухи чули і в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив, що інформація про постраждалих не надходила. За даними моніторингових каналів, обстрілювали район Пісочина та Солоницівки. Там, зокрема, знаходиться ТЕЦ-5. Терехов запевнив, що профільні фахівці наразі роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ударів і втримати керованість ситуації. «Ми готувалися до різних сценаріїв», – запевнив Харківський міський голова.

Автор: Вікторія Яковенко
