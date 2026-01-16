Live

Свет на Харьковщине могут отключать на 6-8 часов: Синегубов о ситуации (видео)

Общество 12:02   16.01.2026
Виктория Яковенко
Свет на Харьковщине могут отключать на 6-8 часов: Синегубов о ситуации (видео)

Ситуация со светом на Харьковщине остается сложной, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что накануне один из энергообъектов получил достаточно серьёзные повреждения.

«Сейчас все службы сконцентрированы и работают, прежде всего, над ликвидацией последствий, чтобы удержать энергетическую ситуацию и теплоснабжение для жителей Харькова. Конечно, усложнена будет ситуация по электроснабжению. Здесь мы в коммуникации с «Укрэнерго», с профильным министерством для того, чтобы удержать энергетическую стабильность по прохождению отопительного сезона», — сообщил глава ХОВА.

Он добавил, что в области действуют графики аварийных отключений света – преимущественно не дольше, чем на 3-4 часа.

«Сейчас прогнозируем отключение до 6–8 часов – будем стараться проводить их в дневное время, чтобы у людей было светло вечером после работы», — подчеркнул Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, крупный объект критической энергетической инфраструктуры 15 января разрушили россияне в пригороде Харькова. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Серию ударов враг днем ​​нанес по пригороду. Взрывы слышали и в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что информация о пострадавших не поступала. По данным мониторинговых каналов, обстреливали район Песочина и Солоницевки. Там, в частности, находится ТЭЦ-5. Терехов заверил, что профильные специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов и удержать управляемость ситуации. «Мы готовились к разным сценариям», — заверил Харьковский городской голова.

Автор: Виктория Яковенко
