Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января

В субботу, 17 января, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов мороза, днем – от 10 до 12 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 14-19 градусов мороза, днем – 9-14 ниже нуля.

Ветер северо-восточный – 7-12 м/с.

Синоптик Наталья Диденко напоминает, что морозы в Украине продлятся, по предварительным прогнозам, до конца января.

«Азиатский антициклон очень мощный и своими барическими ветвями достигает даже территории Украины. В нем, как правило, сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются какие-то атмосферные фронты, которые приносят облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Поэтому в ближайшее время в Украине – без существенных осадков», – объясняет Диденко.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики. Спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко напомнил: несмотря на название «графики», на самом деле аварийные отключения непредсказуемы. Предупредить о них заранее невозможно. Харьковский городской голова Игорь Терехов напомнил, что город живет в реальности борьбы с энергетическими вызовами уже четыре года. Он предложил поделиться полезным опытом с другими громадами Украины. Терехов написал: «Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми».