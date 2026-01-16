Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января
В субботу, 17 января, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов мороза, днем – от 10 до 12 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит 14-19 градусов мороза, днем – 9-14 ниже нуля.
Ветер северо-восточный – 7-12 м/с.
Синоптик Наталья Диденко напоминает, что морозы в Украине продлятся, по предварительным прогнозам, до конца января.
«Азиатский антициклон очень мощный и своими барическими ветвями достигает даже территории Украины. В нем, как правило, сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются какие-то атмосферные фронты, которые приносят облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Поэтому в ближайшее время в Украине – без существенных осадков», – объясняет Диденко.
Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики. Спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко напомнил: несмотря на название «графики», на самом деле аварийные отключения непредсказуемы. Предупредить о них заранее невозможно. Харьковский городской голова Игорь Терехов напомнил, что город живет в реальности борьбы с энергетическими вызовами уже четыре года. Он предложил поделиться полезным опытом с другими громадами Украины. Терехов написал: «Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми».
Читайте также: Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 20:07;