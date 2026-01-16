Live

Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января

Погода 20:07   16.01.2026
Елена Нагорная
Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января

В субботу, 17 января, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов мороза, днем – от 10 до 12 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 14-19 градусов мороза, днем – 9-14 ниже нуля.

Ветер северо-восточный – 7-12 м/с.

Синоптик Наталья Диденко напоминает, что морозы в Украине продлятся, по предварительным прогнозам, до конца января.

«Азиатский антициклон очень мощный и своими барическими ветвями достигает даже территории Украины. В нем, как правило, сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются какие-то атмосферные фронты, которые приносят облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Поэтому в ближайшее время в Украине – без существенных осадков», – объясняет Диденко.

Напомним, 16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики. Спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко напомнил: несмотря на название «графики», на самом деле аварийные отключения непредсказуемы. Предупредить о них заранее невозможно. Харьковский городской голова Игорь Терехов напомнил, что город живет в реальности борьбы с энергетическими вызовами уже четыре года. Он предложил поделиться полезным опытом с другими громадами Украины. Терехов написал: «Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми».

Читайте также: Что с комендантским часом и каникулами в школах на Харьковщине: ответ ОВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, что со светом, ДТП
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, что со светом, ДТП
16.01.2026, 19:37
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
16.01.2026, 11:25
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
16.01.2026, 16:11
Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам
Зеленский предупреждает: россияне готовятся к новым массированным ударам
16.01.2026, 20:30

Новости по теме:

14.01.2026
Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя
09.01.2026
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
31.12.2025
Прогноз на 1 января: какой будет погода в первый день Нового года в Харькове
30.12.2025
Снег и 12 мороза. Прогноз погоды на 31 декабря 2025 года в Харькове и области
29.12.2025
Стало известно, какой будет погода на Новый год и в начале января в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Морозы еще усиливаются: прогноз погоды по Харькову и области на 17 января», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 20:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 17 января, в Харькове и области – переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололед.".