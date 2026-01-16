Live

ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом

Общество 15:16   16.01.2026
Виктория Яковенко
ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в энергетике страны и заверил, что город готов помочь.

«Массированные удары по энергетической инфраструктуре привели к режиму чрезвычайной ситуации в энергетике. Сегодня сложно всем – в Украине не осталось ни одной невредимой электростанции. Тяжелее всего Киеву, Днепру, Харькову, Кривому Рогу, Одессе и большинству прифронтовых громад. В реальности борьбы с энергетическими вызовами Харьков живет почти четыре года. Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми. Мы понимаем, насколько это сложно и поэтому готовы помочь — делиться своим опытом с другими», — пишет мэр Игорь Терехов.

Он также поблагодарил энергетиков, тепловиков, коммунальщиков, волонтеров, всех, кто держит и помогает держать энерго- и теплоснабжение Украины.

«Обращаюсь и к украинцам. Да, сейчас тяжело. Да, ситуация сложная. Но нужно жить и работать. Должны объединять все усилия и опыт, чтобы пройти этот непростой путь. Мы уже проходили и через более сложные испытания – и выстояли, потому что делали это вместе», обратился мэр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил Харьков за подготовку энергетики для работы в условиях российских обстрелов. 14 января в вечернем обращении президент сказал: «В Харькове местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше». Ситуацию в энергетике страны он назвал чрезвычайной и отметил, что состояние ЧС зафиксируют юридически.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
16.01.2026, 15:18
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
16.01.2026, 11:25
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
15.01.2026, 22:05
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
16.01.2026, 16:11

Новости по теме:

15.01.2026
Снова взрыв в Харькове — город атаковал российский БпЛА
15.01.2026
Терехов обратился к харьковчанам: враг разрушил крупный энергообъект
13.01.2026
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
12.01.2026
11 обстрелов за неделю: какие районы Харькова были под ударом – Терехов
11.01.2026
Семь человек погибли в центре Харькова 2 января — поисковые работы завершили


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 15:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в энергетике страны и заверил, что город готов помочь.".