ЧС в энергетике: Терехов заявил, что Харьков готов поделиться опытом

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в энергетике страны и заверил, что город готов помочь.

«Массированные удары по энергетической инфраструктуре привели к режиму чрезвычайной ситуации в энергетике. Сегодня сложно всем – в Украине не осталось ни одной невредимой электростанции. Тяжелее всего Киеву, Днепру, Харькову, Кривому Рогу, Одессе и большинству прифронтовых громад. В реальности борьбы с энергетическими вызовами Харьков живет почти четыре года. Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми. Мы понимаем, насколько это сложно и поэтому готовы помочь — делиться своим опытом с другими», — пишет мэр Игорь Терехов.

Он также поблагодарил энергетиков, тепловиков, коммунальщиков, волонтеров, всех, кто держит и помогает держать энерго- и теплоснабжение Украины.

«Обращаюсь и к украинцам. Да, сейчас тяжело. Да, ситуация сложная. Но нужно жить и работать. Должны объединять все усилия и опыт, чтобы пройти этот непростой путь. Мы уже проходили и через более сложные испытания – и выстояли, потому что делали это вместе», обратился мэр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил Харьков за подготовку энергетики для работы в условиях российских обстрелов. 14 января в вечернем обращении президент сказал: «В Харькове местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше». Ситуацию в энергетике страны он назвал чрезвычайной и отметил, что состояние ЧС зафиксируют юридически.