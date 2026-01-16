НС в енергетиці: Терехов заявив, що Харків готовий поділитися досвідом
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в енергетиці країни та запевнив, що місто готове допомогти.
«Масовані удари по енергетичній інфраструктурі призвели до режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Сьогодні складно всім – в Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Найважче Києву, Дніпру, Харкову, Кривому Рогу, Одесі та більшості прифронтових громад. У реальності боротьби з енергетичними викликами Харків живе вже майже чотири роки. Ми чудово знаємо, що таке енергетика «на межі», тому що почали проходити цей шлях чи не першими. Ми розуміємо наскільки це складно і тому готові допомогти – ділитися своїм досвідом з іншими», – пише мер Ігор Терехов.
Він також подякував енергетикам, тепловикам, комунальникам, волонтерам, всім, хто тримає та допомагає тримати енерго- та теплопостачання України.
«Звертаюся й до українців. Так, зараз важко. Так, ситуація складна. Але потрібно жити і працювати. Маємо обʼєднувати всі зусилля та досвід, щоб пройти цей непростий шлях. Ми вже проходили і через складніші випробування – і вистояли, тому що робили це разом», звернувся мер.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив Харків за підготовку енергетики до роботи в умовах російських обстрілів. 14 січня у вечірньому зверненні президент сказав: «У Харкові місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше». Ситуацію в енергетиці країни він назвав надзвичайною та відзначив, що стан НС зафіксують юридично.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, енергетика, новини Харкова, ЧС;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «НС в енергетиці: Терехов заявив, що Харків готовий поділитися досвідом», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 15:16;