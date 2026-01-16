НС в енергетиці: Терехов заявив, що Харків готовий поділитися досвідом

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в енергетиці країни та запевнив, що місто готове допомогти.

«Масовані удари по енергетичній інфраструктурі призвели до режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Сьогодні складно всім – в Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції. Найважче Києву, Дніпру, Харкову, Кривому Рогу, Одесі та більшості прифронтових громад. У реальності боротьби з енергетичними викликами Харків живе вже майже чотири роки. Ми чудово знаємо, що таке енергетика «на межі», тому що почали проходити цей шлях чи не першими. Ми розуміємо наскільки це складно і тому готові допомогти – ділитися своїм досвідом з іншими», – пише мер Ігор Терехов.

Він також подякував енергетикам, тепловикам, комунальникам, волонтерам, всім, хто тримає та допомагає тримати енерго- та теплопостачання України.

«Звертаюся й до українців. Так, зараз важко. Так, ситуація складна. Але потрібно жити і працювати. Маємо обʼєднувати всі зусилля та досвід, щоб пройти цей непростий шлях. Ми вже проходили і через складніші випробування – і вистояли, тому що робили це разом», звернувся мер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив Харків за підготовку енергетики до роботи в умовах російських обстрілів. 14 січня у вечірньому зверненні президент сказав: «У Харкові місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше». Ситуацію в енергетиці країни він назвав надзвичайною та відзначив, що стан НС зафіксують юридично.