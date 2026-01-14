Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя

В этом году зима более суровая, чем многие предыдущие, констатировали в Минздраве. И подчеркнули: знать, как согреться — недостаточно, необходимо понимать, как действовать, когда переохлаждение (холодовая травма) уже произошло.

Что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение?

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);

ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);

хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;

употребление алкоголя;

принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов организма);

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Как заподозрить и распознать переохлаждение?

Первая стадия. Появляются озноб, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».

Вторая стадия. Холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.

Третья стадия. Подавление холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Как оказать домедицинскую помощь в случае переохлаждения:

Убедитесь, что вам, пострадавшему и другим ничего не угрожает.

Перейдите сами и переместите пострадавшего человека в теплое помещение.

Успокойте человека, объясните дальнейшие действия.

Позвоните по номеру «103» и следуйте указаниям диспетчера.

Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду, дайте ему безалкогольный теплый напиток.

Важно: не растирайте кожу и не погружайте руки и ноги в горячую воду.

Накройте человека термопокрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков.

Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по номеру «103».

Если пострадавший потерял сознание и не подает признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию и продолжайте ее до приезда медиков.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.