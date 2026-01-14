Live

Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя

Общество 21:30   14.01.2026
Елена Нагорная
Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя

В этом году зима более суровая, чем многие предыдущие, констатировали в Минздраве. И подчеркнули: знать, как согреться — недостаточно, необходимо понимать, как действовать, когда переохлаждение (холодовая травма) уже произошло.

Что, кроме низкой температуры, может провоцировать переохлаждение?

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °С, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);
  • ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
  • хронические заболевания/чрезмерная усталость у человека;
  • употребление алкоголя;
  • принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов организма);
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Как заподозрить и распознать переохлаждение?

Первая стадия. Появляются озноб, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».
Вторая стадия. Холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностное охлаждение, сонливость переходит в расстройство сознания.
Третья стадия. Подавление холодового дрожания свидетельствует об очень опасном охлаждении (гипотермии), которое может привести к остановке дыхания и сердца. Пострадавший может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Как оказать домедицинскую помощь в случае переохлаждения:

  • Убедитесь, что вам, пострадавшему и другим ничего не угрожает.
  • Перейдите сами и переместите пострадавшего человека в теплое помещение.
  • Успокойте человека, объясните дальнейшие действия.
  • Позвоните по номеру «103» и следуйте указаниям диспетчера.
  • Снимите с пострадавшего холодную или влажную одежду, дайте ему безалкогольный теплый напиток.
  • Важно: не растирайте кожу и не погружайте руки и ноги в горячую воду.
  • Накройте человека термопокрывалом или одеялом и будьте рядом до приезда медиков.
  • Если состояние человека ухудшается, повторно позвоните по номеру «103».
  • Если пострадавший потерял сознание и не подает признаков жизни, начните сердечно-легочную реанимацию и продолжайте ее до приезда медиков.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.

Читайте также: Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
13.01.2026, 18:09
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
14.01.2026, 21:57
Еще один вуз Харькова стал частично подземным: где обустроили укрытие (фото)
Еще один вуз Харькова стал частично подземным: где обустроили укрытие (фото)
14.01.2026, 18:47
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
14.01.2026, 12:02
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
14.01.2026, 13:43
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
Буллинг из-за новогодней премии в Харькове, удар по Змиеву — итоги 14 января
14.01.2026, 23:00

Новости по теме:

07.01.2026
Заснежило: коммунальщики борются со снегом в Харькове (фото)
30.12.2025
Аномальный 2025-й? Погода в Харькове удивляла и побила 26 рекордов (интервью)
30.12.2025
Почти 2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Харькове (фото)
29.12.2025
Родителей предупредили об опасной горке в Харькове (видео)
23.12.2025
Харьковские синоптики сообщили хорошие новости для рыбаков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Суровая зима: как распознать переохлаждение и чего делать категорически нельзя», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 21:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минздраве подчеркнули: знать, как согреться — недостаточно, необходимо понимать, как действовать, когда переохлаждение (холодовая травма) уже произошло.".