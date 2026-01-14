Морозный экватор зимы: прогноз погоды по Харькову и области на 15 января

В четверг, 15 января, в Харькове и области – ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 15 до 17 градусов мороза, днем – от 10 до 12 с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 12-17 градусов мороза, днем – 7-12 ниже нуля.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

Синоптик Наталья Диденко констатирует, что в ближайшее время морозы в Украине продолжатся. Предпосылок для их ослабления она пока не видит.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.