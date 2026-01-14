Live

Морозний екватор зими: прогноз погоди по Харкову та області на 15 січня

Погода 20:56   14.01.2026
Олена Нагорна
У четвер, 15 січня, у Харкові та області – вночі та вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 15 до 17 градусів морозу, вдень – від 10 до 12 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – 7-12 нижче за нуль.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко констатує, що найближчим часом морози в Україні триватимуть. Передумов для їхнього послаблення вона наразі не бачить.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.

Читайте також: Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення

Автор: Олена Нагорна
