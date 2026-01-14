Морозний екватор зими: прогноз погоди по Харкову та області на 15 січня
У четвер, 15 січня, у Харкові та області – вночі та вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 15 до 17 градусів морозу, вдень – від 10 до 12 із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – 7-12 нижче за нуль.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
Синоптикиня Наталка Діденко констатує, що найближчим часом морози в Україні триватимуть. Передумов для їхнього послаблення вона наразі не бачить.
Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.
