Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення, пишуть в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо», – звернулись в обленерго.

Нагадаємо, 12 січня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загалом ситуація зі світлом та теплопостачанням у Харкові та області стабільна. Він зазначав, що ще з 2022 року, немає електроенергії на прикордонних територіях і там, де ведуться активні бойові дії. Це – близько 60 населених пунктів та приблизно 60 тисяч абонентів.