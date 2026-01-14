Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення
Для стабілізації ситуації в енергосистемі в Харкові та області застосовують аварійні відключення, пишуть в АТ «Харківобленерго».
Енергетики зазначили, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
«Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо», – звернулись в обленерго.
Нагадаємо, 12 січня голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що загалом ситуація зі світлом та теплопостачанням у Харкові та області стабільна. Він зазначав, що ще з 2022 року, немає електроенергії на прикордонних територіях і там, де ведуться активні бойові дії. Це – близько 60 населених пунктів та приблизно 60 тисяч абонентів.
Читайте також: Вісім постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, отключение света, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що зі світлом у Харкові? Обленерго повідомляє про аварійні відключення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2026 в 12:02;