Близько 60 тисяч абонентів без світла на Харківщині – Синєгубов

Оригінально 11:52   12.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загалом ситуація зі світлом та теплопостачанням у Харкові та області стабільна, констатував в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Стабільно, ще з 2022 року, немає електроенергії на прикордонних територіях і там, де ведуться активні бойові дії. Це – близько 60 населених пунктів та приблизно 60 тисяч абонентів.

“По області, по місту Харкову, звичайно, у нас є планові графіки відключень, є аварійні графіки відключень. Звичайно, на першому місці зараз – це стабілізація ситуації з енергопостачанням. Тому у нас і діють ось такі обмеження. Проте, знову ж таки, ми намагаємося не відключати людей більш ніж на три години, як і по місту Харкову, так і по населених пунктах області”, – зазначив Синєгубов.

Така сама ситуація і з теплопостачанням – переважно воно відсутнє там, де йдуть бої. Єдина альтернатива – евакуація, наголосив начальник ХОВА. Адже ворог не дає відновити зруйноване – ремонтні бригади постійно опиняються під обстрілами РФ.

“Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання. Однак, знову ж таки, ми намагаємося лікарні, садки, звичайно, для виконання рішення уряду не відключати. ​​Оскільки, знову ж таки, повторюся, це наша критична інфраструктура. Однак, на випадок аварійних відключень, усі вони мають альтернативні джерела живлення”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Аварійні відключення світла розпочалися у Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
