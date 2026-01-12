Около 60 тысяч абонентов без света на Харьковщине – Синегубов

В целом, ситуация со светом и теплоснабжением в Харькове и области стабильная, констатировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Стабильно, еще с 2022 года, нет электроэнергии на приграничных территориях и там, где ведутся активные боевые действия. Это – порядка 60 населенных пунктов и около 60 тысяч абонентов.

«По области, по городу Харькову, конечно, у нас есть плановые графики отключений, есть аварийные графики отключений. Конечно, на первом месте сейчас – это стабилизация ситуации с энергоснабжением. Поэтому у нас и действуют вот такие ограничения. Однако, опять же, мы стараемся не отключать людей более чем на три часа, как и по городу Харькову, так и по населенным пунктам нашей области», – отметил Синегубов.

Такая же ситуация и с теплоснабжением – в основном оно отсутствует там, где идут бои. Единственная альтернатива – эвакуация, акцентировал начальник ХОВА. Ведь враг не дает восстановить разрушенное – ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы РФ.

«Объекты критической инфраструктуры снабжены альтернативными источниками энергоснабжения. Однако, опять же, мы стараемся больницы, садики, конечно, для выполнения решений правительства не отключать. Поскольку, опять же, повторюсь, это наша критическая инфраструктура. Однако, на случай аварийных отключений, все они снабжены альтернативными источниками питания», – добавил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

