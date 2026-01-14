Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Энергетики отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», — обратились в облэнерго.
Напомним, 12 января глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в целом ситуация со светом и теплоснабжением в Харькове и области стабильная. Он отмечал, что еще с 2022 года нет электроэнергии на приграничных территориях и там, где ведутся активные боевые действия. Это около 60 населенных пунктов и примерно 60 тысяч абонентов.
