Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харькове и области применяют аварийные отключения, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», — обратились в облэнерго.

Напомним, 12 января глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в целом ситуация со светом и теплоснабжением в Харькове и области стабильная. Он отмечал, что еще с 2022 года нет электроэнергии на приграничных территориях и там, где ведутся активные боевые действия. Это около 60 населенных пунктов и примерно 60 тысяч абонентов.