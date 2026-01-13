Как будут отключать свет в Харьковской области 14 января – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на среду, 14 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

1.2 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00

2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00

6.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:00; 09:00-10:00; 12:30-19:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

