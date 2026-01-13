Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 14 января – график

Общество 21:41   13.01.2026
Елена Нагорная
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на среду, 14 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
1.2 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.1 05:30-09:00; 12:30-16:00
2.2 05:00-09:00; 12:30-16:00
3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:00-23:00
4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00
4.2 00:00-02:00; 07:00-12:30; 19:30-23:00
5.1 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:00; 10:00-12:30; 19:30-22:00; 23:00-24:00
6.1 02:00-05:00; 09:00-12:30; 23:00-24:00
6.2 02:00-05:00; 09:00-10:00; 12:30-19:00; 23:00-24:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как сообщала МГ «Объектив», бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля не назначили на должность министра энергетики, а экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова — на должность министра обороны. Верховная Рада 13 января провалила оба голосования.

Читайте также: Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет в Харьковской области 14 января – график», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

